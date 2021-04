Violazioni ambientali, sigilli al depuratore di Perito

Sigilli al depuratore di Perito. Nell giornata odierna infatti, a seguito di una complessa attività investigativa in materia ambientale, i militari hanno accertato una serie di illeciti perpetrati in violazione delle norme che disciplinano gli scarichi dei reflui fognari, ponendo sotto sequestro l’impianto di depurazione del Comune di Perito.

L’attività d’indagine ha permesso di accertare la mancata messa in esercizio dell’impianto e la mancanza di un sistema di condutture di connessione tra la rete fognaria esistente e l’impianto di depurazione.

Nonostante i lavori di adeguamento – realizzati con oltre 4 milioni di euro di fondi pubblici- i reflui fognari venivano recapitati direttamente in valloni confluenti nel fiume Alento e successivamente in mare, senza subire alcun trattamento di depurazione.



Su disposizione dell’A.G. è stato eseguito il provvedimento cautelare di sequestro dell’intera rete fognaria, del depuratore, dei collettori e delle annesse stazioni di sollevamento, con conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria di 2 persone, iscritte nel registro degli indagati.



L’attività ha visto impegnati gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli e del Nucleo di Polizia Ambientale – aliquota di P.G. della Guardia Costiera presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania – nell’ambito di una complessa attività di controllo che ha portato ad accertare come l’impianto, sebbene risultasse collaudato dal 2017, non fosse mai entrato realmente in esercizio, immettendo il “tal quale” dei reflui all’interno delle matrici ambientali.