Sabato 22 Settembre 2018, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 20:47

Una ambulanza bloccata da un gregge di pecore, ed a Sarno è corsa al lotto. E' accaduto oggi in periferia, quando una ambulanza a sirene spiegate ha dovuto rallentare la sua corsa a causa dell'incontro con un gregge di decine di pecore.Nemmeno il suono forte della sirena ha fatto allontanare gli animali in fila, che sono rimasti imperterriti davanti, fino all'intervento del pastore. A quel punto, sempre in tutta calma, le pecore si sono avviate lungo una via sterrata per abbandonare la strada principale e dare spazio al mezzo di soccorso. Per fortuna a bordo non vi era un paziente grave.Il video è diventato virale, tanto che si è subito scatenata la corsa al lotto. Diverse le combinazioni messe insieme per tentare la fortuna