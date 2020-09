Ambulanza in fiamme sull’A2 del Mediterraneo tra gli svincolo di Sala Consilina e Atena Lucana. Il mezzo stava trasportando una persona cin bisogno di cure, quando per cause in corso di accertamento ha preso fuoco. Illesi, fortunatamente sia l'ammalato che gli operatori sanitari a bordo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno provveduto a domare l’incendio che ha distrutto quasi completamente l’ambulanza e la Polizia Stradale di Sala Consilina e i tecnici dell'Anas. Il paziente è stata trasportata con un’altra ambulanza giunta sul posto. L'ambulanza distrutta è stata prelevata dalla ditta D'Amelio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA