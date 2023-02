Tradita dal navigatore, l'ambulanza resta incastrata nel centro storico di Polla

Quante volte il navigatore ha salvato gli automobilsti indicando loro la giusta via? Quasi sempre. Ma è il quasi che inganna. Infatti in alcuni casi il navigatore rischia di non essere d'aiuto: è il caso di un'ambulanza adibita al trasferimento di pazienti e non quindi quella del 118 per le emergenze, rimasta incastrata nel centro storico di Polla. Lo sfortunato conducente dell'ambulanza, di una ditta salernitana, era nel Vallo di Diano per un trasferimento di un paziente e poi per riprendere l'A2 del Mediterraneo si è affidato al navigatore. Tuttavia, per ragioni non meglio note, il conducente seguendo le indicazioni via web si è ritrovato nel centro storico di Polla. Un centro storico stupendo ma non certo agevole per la viabilità di mezzi un po' più grandi di una utilitaria. Così l'ambulanza è rimasta incastrata tra case strette e scalini di abitazioni che danno sulla strada.

Per fortuna il centro storico pullula anche di solidarietà e molti residenti si sono adoperati per aiutare gli incastrati. Alla fine è intervenuto un cittadino, Oreste Mainenti, esperto di auto e di interventi su incidenti stradali, il quale, grazie a dei cric è riuscito a liberare l'ambulanza - che era privo di paziente a bordo - e farla tornare in strada dopo alcune ore.