Mercoledì 17 Luglio 2019, 14:59

Il sindaco di Nocera Inferiore da alcuni giorni ha adottato una strategia per cercare di ridurre l’abbandono selvaggio e sistematico dei rifiuti, è quella della gogna mediatica. Non ci sono i volti dei cafoni, lui li definisce delinquenti, ma il risultato delle loro imprese. Ed ecco due istantanee scattate in via Pascoli. «Dopo esser stata ripulita – scrive Manlio Torquato - qualche delinquente ha ben pensato di sversare all'interno di queste campane per il vetro cartongesso e materiali in misto amianto». «La zona – continua il post - sarà a breve videosorvegliata e i responsabili di questi vergognosi delinquenziali scempi, da me penalmente denunziati. Per ora si rimuove nuovamente tutto».