Salerno, il convegno sulla lotta all'amianto: si riparte dalla Campania

L'uso, imponente, che si è fatto dell'amianto in Campania, come in altre regioni, dove si registrano ancora molti siti contaminati e i rischi per la salute dei cittadini saranno al centro di un convegno che si terrà domani 13 maggio nel Salone dei Marmi di Salerno. All'incontro (dalle 9.30 alle 13.30) intitolato «La lotta contro l'amianto riparte dalla Campania», prenderanno parte, tra gli altri Vincenzo Napoli (sindaco di Salerno), Americo Montera (presidente emerito dell'Ordine degli Avvocati di Salerno), Fulvio Bonavitacola (vicepresidente Regione Campania e assessore all'Ambiente Regione Campania), Paola De Roberto (assessore alle Politiche Sociali e giovanili Comune di Salerno).