Sabato 27 Ottobre 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 06:57

Amici per la pelle, uniti per sempre da un terribile destino. Pasquale D’Agosto e Vincenzo Pepe condividevano gli interessi e i sogni di tanti ragazzi della loro età: la musica, lo sport, le serate con gli amici, le gite fuori porta. Nel centro cilentano ieri c’era tanta incredulità e tanta amarezza. Fino a qualche momento prima i due ragazzi erano stati visti in giro, allegri e spensierati come sempre. Due ragazzi semplici, benvoluti da tutti, con tanti amici. Trascorrevano molto tempo assieme, sebbene frequentassero scuole diverse. Pasquale si era diplomato lo scorso anno all’Istituto tecnico informatico, mentre Vincenzo frequentava l’ultimo anno del liceo scientifico Parmenide di Roccadaspide. Pasquale aspettava aspettava che Vincenzo terminasse gli studi: il loro sogno era di andare a studiare insieme all'Università di Bologna. Pasquale, 19 anni, viveva con il papà Eugenio, la mamma Monica e un fratello di qualche anno più piccolo. Vincenzo lascia il papà Pasquale, la mamma Rosanna e due fratelli. Vincenzo Pepe aveva compiuto 18 anni lo scorso 18 ottobre. In appena una settimana la sua famiglia è passata dalla festa per l’importante traguardo raggiunto, al dramma inconsolabile della sua scomparsa.