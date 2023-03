Agropoli, collegamento Statale 18-A2: al via il confronto

Sono state pianificate, nel rispetto del cronoprogramma previsto dalle norme di riferimento, le attività preliminari all’avvio del dibattito pubblico per la realizzazione di un nuovo collegamento stradale veloce tra l’autostrada A2 “del Mediterraneo” e la variante alla statale ad Agropoli; il progetto ha lo scopo di migliorare l’accessibilità al territorio della costa cilentana proprio attraverso il completamento del sistema infrastrutturale di connessione della Statale 18 “Tirrena Inferiore” con la A2.

A seguito dell’avvio del procedimento, Anas – su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha individuato e nominato il Coordinatore del dibattito pubblico nella persona di Caterina Borruso, della società STEP (Strategic Team of Planning), dalla pluriennale esperienza negli strumenti di negoziazione integrativa. L’intervento si configura quale variante al tracciato della SS18 e rappresenta il veloce collegamento tra Agropoli e l’autostrada A2 "del Mediterraneo".

Il dibattito pubblico costituisce il confronto con il territorio e rappresenta l’opportunità di approcciare in modo aperto e condiviso le scelte progettuali dell’opera; quest’ultimo si apre nella fase di progetto di fattibilità tecnico economica e consente, attraverso il confronto con gli Enti locali, le associazioni e la cittadinanza, di illustrare l’efficacia dell’opera, approfondire gli eventuali aspetti critici e migliorare la progettazione.

Sulla questione interviene anche il capogruppo in Consiglio regionale e presidente della commissione Aree Interne, Michele Cammarano. «Ribadiamo la nostra ferma contrarietà rispetto alle modalità con cui è stata prevista la realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra l’autostrada A2 e la variante alla SS18 fino ad Agropoli - commenta - Un intervento che costerà ai cittadini 1,5 miliardi di euro, più di 30 milioni di euro a chilometro, e che impatterà enormemente sul territorio. Parliamo infatti di una vera e propria autostrada sopraelevata con tanto di viadotti e gallerie che sorvolerà sulla piana del Sele. In questi mesi ho avviato una campagna di ascolto e ho raccolto grandi perplessità da parte dei cittadini residenti nei territori che temono notevoli ripercussioni sia da un punto di vista ambientale che economico. Non abbiamo bisogno di nuove colate di cemento ma di soluzioni orientate alla rifunzionalizzazione della viabilità esistente che rendano sicuro e scorrevole il traffico veicolare senza penalizzare le attività economiche e l’ecosistema».

Nel corso di questa settimana, il Coordinatore avvierà le interlocuzioni preliminari relative agli aspetti logistici di organizzazione degli incontri pubblici con gli Enti Territoriali interessati dall’opera.

