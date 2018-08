Lunedì 20 Agosto 2018, 14:02

Non si placano le polemiche per l'annullamento del concerto della star americana, che avrebbe dovuto esibirsi dopodomani a Sapri.Le frasi della cantante che hanno rimarcato dei problemi avuti con i promoter locali, hanno mandato su tutte le furie chi aveva acquistato il biglietto.Se da fonti vicine agli organizzatori è trapelata la notizia che erano stati venduti pochi biglietti per coprire le spese del live, sul web le persone si sono scatenate parlando di «poca professionalità» da parte dei promoter, oppure di «una cronaca di un concerto annullato» e ancora «di contratti da onorare con star di queste genere» e «queste cose fanno danni di immagine alla città e al turismo».Ad alimentare ulteriori polemiche è stata la notizia di ieri sera, riportata da un portale locale che poi l'ha smentita col passare delle ore, che parlava di un possibile accordo tra le parti per non rinviare il concerto.Dopo poco è caduto il gelo anche su quella che la stessa Anastacia su Facebook ha definito fake news, e ha scritto: «Please be aware that the news from this link are fake. The concert in Sapri will not take place due to the issues posted earlier. Please do not buy tickets there and go to your local promoter to get the purchased ones refunded»; «Vi annuncio che le notizie apparse su questo sito sono false, Il concerto a Sapri non si svolgerà a causa delle problematiche che vi ho descritto prima. Per favore non comprate i biglietti lì e andate dal vostro promotore locale per farvi rimborsare quelli acquistati».Nel frattempo, nessun comunicato ufficiale da parte degli organizzatori nè notizie postate sul sito del comune di Sapri in merito al concerto annullato. Resta, quindi, un mistero tutto da chiarire.