Salerno, Napoli presidente ad interim dell'Ance Aies dopo la scomparsa di Russo

L’assemblea di Ance Aies Salerno, riunitasi nella serata di ieri presso la sede dell’associazione, ha ratificato a Fabio Napoli i poteri di presidente ad interim della delegazione provinciale. La decisione assunta all’unanimità rappresenta un importante e prestigioso riconoscimento per il costruttore salernitano che avrà, tra gli altri, anche il compito di guidare l’Ance Aies al rinnovo delle cariche sociali che avverrà a luglio. Questo a margine del Consiglio Generale, il primo senza il presidente Vincenzo Russo, scomparso a fine marzo dopo una lunga malattia.

Nel corso dei lavori, il già vice presidente Napoli ha sottolineato e lodato il grande lavoro svolto dal compianto predecessore «cui va riconosciuto - si legge in un comunicato - il grande merito di essere riuscito, in pochi anni, nell’impresa di fare dell’associazione salernitana un modello di efficienza e capacità strategica e, per numero di imprese iscritte, la seconda territoriale del Sud Italia; un risultato straordinario se rapportato anche alle difficoltà congiunturali che hanno caratterizzato il comparto».

Napoli ha confermato il suo impegno a proseguire nel solco tracciato da Vincenzo Russo, portando avanti tutte le proposte innovative già avviate sul piano dell’Edilizia pubblica e privata, sulla Formazione e la Rigenerazione Urbana, consapevole di avere al fianco una squadra coesa e compatta che avrà cura e attenzione per le imprese e più in generale per l’intero comparto delle costruzioni. Il nuovo presidente ad interim dell'Ance Aies incontrerà i giornalisti giovedì 20 aprile alle ore 12.30 presso la sede provinciale dell’Ance in Corso Emanuele 58/F, Salerno.