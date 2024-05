Per migliorare la qualità della raccolta differenziata nell’area cimiteriale da questa mattina è iniziata la rimozione dei vecchi bidoni carrellati e ne verranno posizionati di nuovi. Per evitare che vengano utilizzati in modo improprio, sono state allestite delle postazioni, ciascuna composta da tre bidoni con coperchi di colore diverso (marrone, giallo e grigio), così come previsto dalla normativa sui criteri ambientali minimi.

Il bidone con il coperchio marrone è destinato all’organico e alle bioplastiche compostabili, quello con il coperchio grigio al non differenziabile e quello con il coperchio giallo al multimateriale (plastica, acciaio, alluminio, cartone da bevanda).

Ciascun bidone avrà un adesivo che riporta l’elenco degli oggetti che si possono introdurre e quelli che assolutamente non ci vanno.

Le postazioni, in numero di 93, per un totale di 279 bidoni carrellati, saranno allocate accanto alle fontane, agli incroci dei viali e nelle piazzole. I visitatori che dovranno disfarsi dei rifiuti avranno così la possibilità di differenziarli in maniera corretta al momento del conferimento. Per evitare errori Salerno Pulita raccomanda anche di chiudere sempre i coperchi, il cui colore sarà così d’aiuto al momento del conferimento.

Locandine affisse ai varchi di ingresso e nelle singole piazzole illustreranno ai visitatori le nuove modalità. Le informazioni saranno disponibili anche sul sito web e sulle pagine social di Salerno Pulita.

«Con questa iniziativa – commenta Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – riorganizziamo la raccolta nel pio luogo, adeguandola a quanto già avviene sul resto del territorio comunale, e dotiamo l’area cimiteriale di nuovi bidoni in sostituzione degli esistenti molti dei quali ormai usurati».

Il progetto verrà attuato in due fasi, a distanza di una ventina di giorni l’una dall’altra.

«L’impegno per la raccolta differenziata, i cui risultati hanno ricollocato la nostra città nelle posizioni alte della graduatoria nazionale, non si ferma. Con questo progetto - ha commentato l’assessore comunale all’ambiente Massimiliano Natella – contribuiamo anche a conferire maggiore decoro al cimitero».