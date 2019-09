Giovedì 26 Settembre 2019, 18:37

Non accenna a diminuire la paura per le conseguenze del rogo alla Mgm, l'azienda di Battipaglia che trattava pneumatici usurati finita in fiamme lo scorso 12 settembre. A distanza di quasi due settimane dal rogo, che secondo le analisi dell'Arpac ha sprigionato ingenti quantitativi di diossine nell'aria, continuano a sollevarsi nuvole di fumo dal sito. Oggi pomeriggio, una densa colonna di fumo, si è sprigionata dall'azienda distruttura causando apprensione. I tecnici regionali dell'Arpa, tuttavia, hanno assicurato che nei giorni seguenti al rogo, in particolare il 13 e il 14 settembre, i livelli di diossine non hanno mai superato i limiti. Ciononostante, a Battipaglia si continua a temere per la salute della popolazione. Anche perché, nei pressi dell'azienda ormai distrutta, vi sono due edifici scolastici.