Ennesimo furto in un bar tabacchi del Vallo di Diano.

Dopo il recente colpo a Sassano i ladri sono entrati in azione ad Atena Lucana, frazione Scalo.

I malviventi, almeno in tre, sono entrati in un bar, svuotato le slot e poi attraverso un buco che loro stessi hanno scavato sono entrati nel limitrofo tabacchino e portato via sigarette e valori.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.