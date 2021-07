Ancora un incendio nei campi di Polla: caccia al piromane

E' caccia al piromane che più volte ha acceso dei roghi nelle campagne di Polla causando danni e rischiando di creare davvero problematiche irreparabili alle coltivazioni e alle aziende della zona rurale del paese. Infatti si sospetta che dietro alcuni incendi di sterpaglie, che poi diventano molto pericolosi, ci sia la stessa mano. Ieri sera è stato sventato un altroincendio che avrebbe potuto distruggere numerosi ettari di campi di grano in località Pantano, a Polla. Per fortuna è funzionato il sistema di contrasto agli incendi messo in campo dall’assessore alla Protezione civile Vincenzo Giuliano e dal sindaco di Polla Massimo Loviso. Ad avvistare l’incendio intorno alle 20,45 sono stati i volontari della Guardia Nazionale Ambientale diretti da Antonio D’Acunto, l’associazione che secondo quanto previsto dalla convenzione con il Comune di Polla è incaricata dell’attività di monitoraggio incendi con una serie di postazioni di avvistamento presidiate. E' stato informato immediatamente il comandante della Polizia Locale, il capitano Andrea Santoro, che si è portato sul posto per valutare l’entità dell’incendio ed è stato attivato il modulo antincendio dei volontari della protezione civile, la Gopi, diretta a Polla da Angelo Caso. I volontari del Gopi sono prontamente intervenuti e nel giro di mezz’ora sono riusciti a debellare le fiamme, evitando che il vento potesse spostarle nei vicini campi coltivati a grano, con un danno economico notevole per i coltivatori di quei fondi agricoli. La Polizia Locale ha effettuato dei sopralluoghi per appurare le cause dell’incendio, probabilmente appiccato da un agricoltore per disfarsi di sfalci e ramaglie. Lo stesso potrebbe averlo fatto anche in altri casi simili.