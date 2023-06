Conca dei Marini, Andrea Pirlo testimone d'eccezione al matrimonio del broker

Matrimonio di classe. E con fuoriclasse. È quello che si è celebrato questo pomeriggio in costiera amalfitana, a Conca dei Marini. Antonio Cipollone, broker finanziario originario di Venosa, in provincia di Potenza, ha preso in sposa la parmense Francesca Ricci. Entrambi – già uniti con rito civile - vivono stabilmente a New York e come tanti hanno realizzato il sogno del giorno più bello in costiera amalfitana. Con un testimone d’eccezione: l’ex calciatore Andrea Pirlo, amico di vecchia data dello sposo.

Il campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, maestro anche di stile e ed eleganza fuori dal campo, ha partecipato alla celebrazione presieduta da don Luigi Portarulo, parroco della chiesa di nostra Signora di Pompei a New York, insieme allo zio dello sposo, don Angelo Cipollone. Prima e dopo Pirlo ha accontentato coloro i quali gli hanno fatto richiesta di un foto ricordo, mantenendo la sua tipica compostezza.

Come in sacrestia con don Andrea Alfieri, parroco di Conca, l’organista della chiesa, il maestro Pino Rispoli, e le cantanti liriche che hanno accompagnato la celebrazione. Dopo aver concluso l'esperienza da allenatore della squadra turca del Fatih Karagümrük Spor Kulübü, il nome dell’ex tecnico della Juventus da qualche giorno è accostato a quello della Salernitana dopo il caso Paulo Sousa. Intanto Pirlo si gode il meglio della provincia salernitana.