Angelo Duro, tappa al teatro Augusteo di Salerno per il nuovo tour

“Sono cambiato” è il titolo del nuovo spettacolo di Angelo Duro che, dopo un sold out da record al Petruzzelli di Bari (in due ore venduti tutti i biglietti disponibili), annuncia sette nuove date in giro per l’Italia per un tour che lo porterà il 25 novembre al teatro Augusteo di Salerno. Le prevendite saranno disponibili a partire da domani, giovedì 15 settembre, alle ore 14, presso i circuiti di vendita autorizzati.

Senza retorica e privo di ogni morale, il suo esordio è avvenuto nel programma televisivo Le Iene su Italia 1. I suoi monologhi sulla rete lo hanno reso, in pochi anni, una delle più influenti personalità sui social network, con un esercito di quasi due milioni di followers, per poi approdare nei migliori teatri nazionali e, adesso, anche internazionali, registrando tantissimi sold out.

Pietrangelo Buttafuoco ha scritto di lui: «Angelo Duro, il comico che innesca le menti». Di artisti padroni del ragionamento comico, fuori da ogni schema consolidato e da qualsiasi retorica buonista e consolatoria non ce ne sono certo centomila, non si può dire nessuno ma uno in Italia - solo uno - c'è ed è appunto Duro. Di artisti capaci di innescare la miccia della libertà mentale e dello spirito critico nello spettatore non se ne vedevano dal tempo di Giorgio Gaber e Duro è durissimo nei contenuti, perfetto nei tempi comici, irresistibile nei silenzi (lunghissimi), magnifico poi nel crearsi un pubblico dalla testa libera, liberissima e dal cattivo carattere. Come lui. Imprendibile. E imperdibile.

Adesso (è scritto anche a caratteri cubitali sul manifesto) fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti, anche perché da uno come lui non si sa mai cosa aspettarsi. Di certo la notizia di questo suo cambiamento aumenta la curiosità di vederlo nel suo nuovo spettacolo, che da quest’anno è pure autoprodotto dalla società che ha fondato e chiamato, in perfetto suo stile, “Da Solo Produzioni”. La data al teatro Augusteo di Salerno è a cura di Anni 60 produzioni.