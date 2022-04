Lia Rumma festeggia i cinquant'anni di attività d'arte

Lia Rumma ha festeggiato i cinquant'anni di attività d'arte: delle sue due gallerie: l'una è, a Napoli, in via Vannella Gaetani, la sede storica, e l'altra è, a Milano, in via Stilicone. Un anno dopo la morte di Marcello, collezionista raffinato, promotore delle Rassegne di Amalfi e editore di punta - il catalogo-omaggio del museo Madre quando è pubblicato? -, Lia Rumma si è trasferita a Napoli.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati