«Facemmo tutto ciò che era possibile fare in quelle ore, con le forze che avevamo a disposizione: selezionammo le persone da intercettare, avviammo l'ascolto delle persone vicine alla vittima, disponemmo rilievi medici e balistici, infine praticammo lo stub (il guanto di paraffina) a quelli che potevano essere vicini al mondo dello spaccio di droga». Ricorda ogni tassello di quella notte di dieci anni fa - tra il 5 e il 6 settembre del 2010 - e non ci sta a passare per il responsabile di un presunto gap investigativo, quello delle prime ore dopo l'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Eccolo il magistrato Alfredo Greco, l'allora pm di Vallo della Lucania che diede inizio alle indagini sul delitto Vassallo, prima di mandare il fascicolo alla Procura di Salerno due giorni dopo il delitto, il sette settembre (quando in seno alla Procura distrettuale era nata la convinzione di un ruolo della camorra nell'omicidio del sindaco pescatore).

Procuratore, c'è la convinzione secondo la quale le indagini sul delitto Vassallo siano partite lente e male, prima di finire a Salerno. Cosa risponde?

«È una convinzione che ogni tanto torno a leggere, che mi tocca profondamente e che non reputo corretta nei miei confronti e nel rispetto della verità storica dei fatti».

Eppure, le prime intercettazioni furono attivate solo dalla Procura di Salerno, quindi con due o tre giorni di ritardo rispetto al momento dell'omicidio. Come giustifica questo gap?

«Abbiamo segnalato noi le utenze da intercettare a Salerno e credo che i primi target di questa indagine siano stati proprio quelli indicati da noi, con tanto di numeri di telefono allegati in una nota firmata da me, spedita a Salerno due giorni dopo il delitto».

Nei limiti di quello che si può raccontare, a quale contesto facevano parte i primi bersagli da intercettare?

«Mi limiterò a dirle che il contesto era quello dello spaccio di droga, dal momento che Angelo mi segnalò le sue inquietudini proprio per quello che si verificava sul porto di Acciaroli. Pensi che il lunedì successivo alla morte di Angelo, avevo appuntamento con lui nel mio ufficio. Mi chiese un incontro sulla scorta delle preoccupazioni sempre legate al mondo dello spaccio. Mi fece delle anticipazioni, tanto che prima ancora di incontrarlo, chiesi ai carabinieri di Agropoli (meno conosciuti ad Acciaroli) di dare inizio a delle verifiche sul posto».

Resta il fatto che le intercettazioni scattarono solo con il passaggio del fascicolo a Salerno, il terzo giorno dopo il delitto.

«Le riassumo i fatti: il sindaco fu ucciso alle 21.15 del cinque settembre, ma il suo cadavere fu scoperto qualche ora dopo, tanto che il fratello si affidò a un medico nel disperato tentativo di rianimarlo. Solo intorno alle due arrivarono i carabinieri, poi fui allertato e arrivai ad Acciaroli solo intorno alle 3 o 4 del mattino. Lavorai con quattro o cinque carabinieri locali, il giorno dopo lavorammo senza perdere un minuto».

In che modo?

«Recuperammo i telefoni da intercettare, quelli che alle 17.55 del sette settembre furono recapitati alla Procura di Salerno; poi ascoltammo i potenziali testimoni e praticammo lo stub, anche al cosiddetto brasiliano, il presunto pusher della zona, che risultò - come è noto - negativo al guanto di paraffina. E mettemmo in campo anche altri passaggi istruttori».

Quali?

«Delegai i carabinieri ad acquisire le immagini delle telecamere nella zona. Di tutte le telecamere».

Per questo motivo, l'ufficiale dei carabinieri Fabio Cagnazzo (indagato, scagionato e archiviato nella prima fase delle indagini, ndr) acquisì alcune telecamere in zona?

«Non mi riferivo all'ufficiale Fabio Cagnazzo, che non aveva alcuna delega ad acquisire telecamere o altri documenti. È impossibile che io abbia delegato un qualsivoglia atto istruttorio a un ufficiale di Castello di Cisterna, per altro ad Acciaroli in vacanza, anche perché sarebbe stato un atto inutilizzabile. Ho appreso dalla trasmissione Le Iene che il comandante Cagnazzo sostiene di aver agito su mia delega, ma ho già smentito questa circostanza».

Dopo dieci anni di indagini serrate, nessun responsabile e la suggestione di coperture istituzionali sul killer. Che ne pensa?

«Non ci sono riscontri. Il fatto che non ci sia ancora il nome del killer, nonostante il pressing investigativo, non autorizza a parlare di coperture istituzionali. Ma poi, chi e perché andrebbe coperto dopo un delitto tanto atroce?».

Oggi sarà presente alla commemorazione di Angelo Vassallo?

«No, vado ad Acciaroli sempre da solo, perché resta per me un dolore enorme».

