Angri, aggredito in strada con arma da taglio: due denunce

ANGRI. Aggredito nei pressi di un bar ad Angri, in via Nazionale, giorni fa. Due le persone denunciate a piede libero per lesioni. I carabinieri della stazione di Angri stanno indagando sul pestaggio di un 42enne, soccorso all'ospedale di Nocera Inferiore, per un trauma cranico ed escoriazioni varie sul corpo.

La prognosi è stata di sette giorni. Non sono ancora note le cause dell'aggressione, sulle quali sono in corso verifiche. L'indagine era partita dopo la segnalazione fatta al drappello di polizia dell'ospedale di Nocera.

Gli inquirenti hanno esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, per ricostruire quanto accaduto e cercare di individuare l'aggressore o gli aggressori. La vittima sarebbe stata colpita e ferita con un coltello o arma da taglio. Non è esclusa alcuna ipotesi.