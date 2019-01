Giovedì 10 Gennaio 2019, 14:48

È rientrato solo pochi minuti fa l'allarme scattato questa mattina per la sospetta presenza di una bacco bomba nei pressi del polo scolastico del primo circolo didattico, in via Adriana. Carabinieri e vigili del fuoco avevano fatto tempestivamente evacuare l'istituto e tutta la zona compresa tra via Adriana e via Cuparelle per consentire di effettuare i controlli e fugare ogni dubbio. Nei pressi dell'area, vicino ad un marciapiede, sarebbe stato rinvenuto uno zaino sospetto che è stato fatto brillare dagli artificieri. All'interno non c'era materiale esplosivo, ma solo carte e documenti.