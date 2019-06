Lunedì 24 Giugno 2019, 08:56

Angri - Stava rientrando a casa quando è stato travolto da un'auto, che viaggiava nel senso di marcia opposto, e scaraventato giù dal suo scooter. È accaduto ieri sera, intorno alle 23, in via Cervinia. Il giovane è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Nocera Inferiore, per accertamenti. Il conducente del veicolo è stato invece fermato in via dei Goti.