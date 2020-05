Momenti di tensione questo pomeriggio in via Ponte Aiello ad Angri. La conducente di una Fiat Cinquecento ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi in un canale attiguo alla strada principale. A bordo c'erano una donna e il nipote trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale di Nocera Inferiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ultimo aggiornamento: 17:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA