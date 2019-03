Venerdì 22 Marzo 2019, 10:01

ANGRI - Choc in via Alveo Sant'Alfonso: in un fondo di proprietà di una donna sono stati avvelenati cinque cani, dei quali due di appena due mesi. Si sospetta, che il colpo sia stato messo a segno nel tentativo non riuscito di entrare all'interno della proprietà. Il fabbricato è distante dalle altre abitazioni e quindi è esclusa l'ipotesi, che ad avvelenare gli amici a quattro zampe siano stati i vicini.Due giorni prima alcune volontarie avevano portato altri cuccioli, ospitati dalla donna, al canile di Cava dei Tirreni. Presentata una denuncia contro ignoti alle forze dell'ordine.