Sabato 13 Ottobre 2018, 13:02

ANGRI - Nuova bagarre al centro anziani. Animi esacerbati e parole grosse sono volate due giorni fa, al punto da rendere necessario per la seconda volta l'intervento delle forze dell'ordine. Da un lato l'associazione «Noi e Voi», che ha gestito fino a poco tempo fa la struttura a titolo gratuito per conto del Comune. Dall'altro coloro che hanno continuato a fruire dei locali di proprietà dell'ente in piazza Doria, in maniera impropria, non rientrando tra gli iscritti. Così dopo la nomina del commissario straordinario il sindaco, Cosimo Ferraioli, ha disposto la chiusura dei locali di via Colombo. Ma gli animi tra i frequentatori restano tesi.