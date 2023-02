Bar utilizzato per spacciare cocaina: arrestato il titolare

Un bar utilizzato per spacciare droga.

È quanto scoperto ad Angri dai Carabinieri della sezione operativa del Reparto territoriale di Nocera Inferiore nel corso di un servizio per la repressione dello spaccio di stupefacenti.

Arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, V.F., gestore del bar. All'interno dell'esercizio commerciale i militari hanno trovato, anche grazie all'ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, circa 26 grammi di cocaina, di cui 12 dosi nascoste in un frigorifero e la restante parte custodita in un involucro di cellophane nel macinacaffè.

Infine, un'ulteriore piccola quantità di cocaina è stata trovata nell'auto dell'arrestato. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.