Mercoledì 6 Giugno 2018, 09:56 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 09:56

Esplosione nella notte in via Nazionale, al civico 142. Una bomba carta e stata piazzata davanti all’ingresso dell'istituto di bellezza “Nefertari”. In frantumi i vetri delle porte di ingresso del negozio, che affacciano sulla strada. Indagini in corso. A lavoro i carabinieri della locale stazione, coordinati dal comandante Alessandro Buscema e gli agenti della polizia municipale, agli ordini del maggiore Anna Galasso.