Angri, bomba carta esplosa davanti alla serranda di Tecnocasa

Notte di paura ad Angri. Una bomba carta è esplosa davanti alla saracinesca dell'agenzia immobiliare Tecnocasa, in via Zurlo. Erano circa le due. Danneggiate anche alcune vetture parcheggiate nella zona. Indagini in corso.

«Esprimo - ha scritto sui social il sindaco Cosimo Ferraioli - la mia vicinanza al titolare dell’attività commerciale che purtroppo è stata danneggiata dall’ignobile accadimento, e ai cittadini per il danno subito ai propri veicoli in sosta e lo spavento. Ribadisco inoltre la massima fiducia nel lavoro svolto dai carabinieri. della locale compagnia, tempestivamente sopraggiunti sul posto e sin da subito pronti ad avviare i dovuti accertamenti del caso. In attesa di risposte che accertino la genesi del gesto, se di matrice dolosa o semplice bravata, e fermo restando che questo va condannato in ogni sua forma, contatterò il Prefetto di Salerno per chiedere la convocazione del comitato dell’ordine e della sicurezza quanto prima».