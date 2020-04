Angri: a spasso sul bus senza motivazione per eludere i controlli: sei persone sono state denunciate e poste in quarantena obbligatoria in seguito ai controlli effettuati da polizia locale e carabinieri della locale stazione, all'imbocco del casello autostradale A3. Complessivamente dall'11 marzo al 9 aprile sono 600 i cittadini denunciati e 100 quelli messi in quarantena obbligatoria per aver violato le disposizioni in materia di mobilità, a fronte di 12mila persone controllate alle quali le forze dell'ordine hanno ritirato l'autocertificazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA