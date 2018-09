Venerdì 21 Settembre 2018, 15:47

Vendevano buste per la raccolta differenziata con la scritta «Comune di Sant'Antonio Abate». Oltre 1.400 pezzi sono stati sequestrati dagli agenti della polizia locale di Angri in due attività commerciali gestite da cinesi in viale Europa e in via Brigadiere D'Anna. I sacchetti rinvenuti erano di colore giallo, diversi da quelli in distribuzione ai cittadini abatesi. I controlli sono scattati all'inizio di questa settimana e ora si starebbe valutanto l'ipotesi di emanare una sanzione amministrativa nei confronti dei due gestori, considerata la direttiva dello scorso gennaio sulla vendita dei sacchetti biodegradabili.