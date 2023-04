Angri, Condemi lascia la squadra di calcio

La società di calcio Us Angri 1927 ha ricevuto le dimissioni del tecnico Carmelo Condemi, che interrompe il suo rapporto di lavoro con la squadra dopo averla guidata per dieci settimane ed ottenendo 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La trasferta di Arzachena ha chiuso il suo ciclo alla guida tecnica della squadra grigiorossa e dopo un’attenta valutazione ed un responsabile confronto tra le parti, il tecnico Condemi ha consegnato le sue dimissioni nelle mani del presidente Armando Lanzione.

Arzachena-Angri 3-2: blackout fatale nel primo tempo



«Lascio con rammarico un lavoro incompiuto - ha detto Condemi - ma lo faccio per conferire quella scossa utile affinché l’Angri possa salvarsi e la città e questa società mantenere la categoria. Una scelta maturata nel rispetto di un gruppo dirigenziale unico con il quale ho condiviso questa splendida avventura e con il quale ci siamo salutati con rispetto e con stima. Mi metto da parte nella convinzione di aver dato tutto me stesso in questi mesi in cui ho avuto il privilegio di allenare ad Angri. Auguro il meglio ed ogni fortuna sportiva a tutto l’ambiente grigiorosso».