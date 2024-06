Angri, camion per le luminarie del santo patrono a fuoco: indagano i carabinieri

A fuoco nella notte un camion utilizzato per installare le luci patronali. Tanta paura ad Angri, per un rogo che si è sviluppato in pieno centro e sul quale indagano ora i carabinieri. Gli investigatori non escludono alcuna pista, così come quella di un improvviso cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio, visibile a diversi chilometri di distanza.

L'episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica. Il mezzo conteneva le luminarie destinate ad abbellire piazza Doria, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. Le prime fiamme si sono sviluppate intorno alle 4,30 del mattino.

L'allarme è stato lanciato da diversi residenti, svegliati nel cuore della notte dal forte odore di bruciato.

Il mezzo, che si trovava in sosta presso Palazzo Doria, è andato del tutto distrutto. Rilevanti i danni, di svariate migliaia di euro. In cenere sono finiti anche i pali e le luminarie per la festa. Dopo l'intervento dei caschi rossi, le indagini vengono condotte allo scopo di ricostruire quanto accaduto, magari anche attraverso le immagini di qualche telecamera. Non è escluso il dolo così come l'incidente, si attende la relazione dei vigili del fuoco. Sull'episodio è stata presentata anche una denuncia dalla ditta incaricata dal Comune per l'installazione delle luminarie, allo stato contro ignoti.

È il secondo incendio che si verifica ad Angri, nel giro di pochi giorni fa. Solo martedì, infatti, i vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere un rogo in via Badia, dove un'auto era stata avvolta dalle fiamme.