Mercoledì 20 Marzo 2019, 15:17

Angri - Bagarre ieri mattina in via San Gennaro dove il transito del carro funebre è stato ostacolato dalle auto parcheggiate in divieto di sosta. Raffica di multe degli agenti della polizia locale lungo il tratto che conduce all'ingresso principale del cimitero, particolarmente affollato per la festa del papà. Sul caso è montata la polemica dei cittadini presenti, che hanno immortalato l'auto dei caschi bianchi parcheggiata in divieto, mentre venivano elevate le sanzioni, e l'hanno postata sui social ironizzando sull'accaduto.