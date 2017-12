Angri, dal 1° gennaio carta di identità solo in formato elettronico

Sabato 30 Dicembre 2017, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 17:19

Carta di identità, dal 1 gennaio 2018 sarà rilasciata solo in formato elettronico al costo di 21.95 euro. Il documento potrà essere ritirato presso l'ufficio anagrafe del Comune mentre quello cartaceo sarà riservato ai casi di reale e documentata urgenza (motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi). A novembre del 2015 l'amministrazione Ferraioli ha aderito al progetto del ministero dell'Interno ed Angri è stato scelto come comune pilota insieme ad altri otto enti della provincia di Salerno. Terminata la formazione del personale ad agosto è partito il rilascio delle prime carte.Il nuovo documento è dotato di microchip a radiofrequenza e contiene tutti i dati del titolare, incluse le impronte digitali, la foto digitale e la cartella sanitaria. La carta è valida come documento di viaggio in tutti i paesi dell’Unione Europea e può essere utilizzata per richiedere l’autenticazione ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Il documento sarà stampato dalla Zecca di Stato e sarà recapitato entro sei giorni all'indirizzo indicato dall'utente. Le carte di identità in corso di validità potranno invece essere utilizzate fino alla scadenza.