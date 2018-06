Martedì 12 Giugno 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 17:12

ANGRI - Choc questa mattina in via Nazionale dove un uomo è stato ritrovato morto davanti all'ingresso del garage di casa poco dopo le 13. La serranda era aperta e l'uomo non avrebbe fatto in tempo a uscire con l'auto dal box quando avrebbe avvertito un malore. A fare la scoperta un commerciante del quartiere, che ha subito allertato i sanitari del 118 ma inutilmente. Gli operatori hanno potuto solo constatarne. Ora sarà l'esame autoptico a chiarire la dinamica dei fatti.