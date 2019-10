Martedì 22 Ottobre 2019, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 16:19

Nuovo colpo ai danni del monumento dei caduti in piazza Doria. Ignoti hanno rubato la spada impugnata dalla statua. A denunciare l'accaduto l'associazione Nomos, che a ottobre dell'anno scorso e poi a febbraio si è attivata per ripulire il monumento da scritte realizzate con vernice spray. Si tratta dell'ennesimo gesto di inciviltà dopo gli episodi che negli ultimi tempi hanno interessato la villa comunale, il muro di cinta del castello Doria e le sedute in marmo dell'agorà. Sotto lente è finita ancora una volta l'efficacia delle telecamere di videosorveglianza, installate nel 2017 dall'ex amministrazione Ferraioli, con uno stanziamento in bilancio di 100mila euro. Il controllo dei dispositivi è stato affidato agli agenti della polizia locale, operativi fino alle 21. Ma l'assenza di una cabina di regia impedisce la sorveglianza del territorio h24.