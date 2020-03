Approfittano dell'emergenza per sventrare e svaligiare il distributore automatico di una farmacia. L'episodio si è registrato nella notte tra domenica e lunedì in via Nazionale ad Angri. Esiguo il bottino, che hanno portato via i malfattori mentre il distributore è stato messo fuori uso. Il colpo è stato denunciato alle forze dell'ordine al vaglio delle quali ci sono le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. © RIPRODUZIONE RISERVATA