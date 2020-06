Momenti di tensione ieri pomeriggio a prolungamento Corso Italia. Un uomo ha aggredito con un coltello i titolari di un'attività commerciale, dopo che uno di loro lo aveva redarguito a portare il cane a fare i propri bisogni in luogo più consono e non davanti alla vetrina dell'attività. L'uomo si è prima allontanato e poi è ritornato armato di coltello. Ne è nata una colluttazione con i proprietari, che hanno riportato escoriazioni e ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia locale. Per il 75enne è scattata la denuncia. © RIPRODUZIONE RISERVATA