Sabato 12 Gennaio 2019, 20:13

ANGRI - Corrispondenza recapitata in ritardo, poste nel mirino. Decine di utenti stanno segnlando l'arrivo di bollette scadute e di posta smismata in ritardo. Disservizi che si stanno registrano senza distinzione su tutto il territorio comunale, a margine delle festività natalizie, con posta in giacenza che non sarebbe stata ancora smistata. Una situazione che sta creando non pochi disagi ai cittadini, alle prese con scadenze da rispettare. O nei casi più gravi con prenotazioni di visite mediche saltate presso il distretto sanitario.