Angri, cucina comunale nella palestra: bocciato il progetto presentato da consulente coinvolto in inchiesta Bloody Money

Sabato 10 Marzo 2018, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 16:56

Cucina comunale nella palestra della scuola «La Taverna», dopo l'inchiesta Bloody Money l'amministrazione Ferraioli respinge il progetto presentato da Francesco Igor Colletta attraverso la società Clipper sas con sede a San Valentino Torio. La proposta è stata protocollata pochi giorni prima, che il candidato non eletto della lista di centrodestra Grande Angri a sostegno dell'amministrazione Ferraioli, venisse coinvolto nell'indagine della procura di Napoli in seguito alla pubblicazione dell'inchiesta di Fanpage su rifiuti, appalti e politica in Campania. Colletta, consulente del lavoro ed esperto in project financing, è attualmente indagato per corruzione insieme al figlio del governatore della Campania Roberto De Luca, sulla scorta di una presunta triangolazione al termine della quale sembra trattare una tangente del 15 per cento rispetto all’affaire ecoballe, con il boss pentito Nunzio Perrella.A febbraio del 2016 l'amministrazione comunale aveva dato mandato all'ufficio Lavori pubblici di redigere un progetto, per la trasformazione della struttura sportiva in un centro per la produzione dei pasti. Per la realizzazione dell’intervento si puntava a utilizzare 131mila euro della legge 219/81 per la ricostruzione post-terremoto. Ora invece il progetto è stato rigettato perché - è scritto nella delibera approvata nei giorni scorsi - «con una singola proposta non si vengono a creare le condizioni per una reale concorrenza tra gli operatori economici tali da incrementare i vantaggi per la stazione appaltante». Con una singola proposta avanzata dalla società Coast Point srl, è invece passata la realizzazione di una stazione intermodale nell'area attigua al casello autostradale Angri Sud.