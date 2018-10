Lunedì 15 Ottobre 2018, 18:28

Angri - Un'accesa discussione familiare è degenerata in aggressione ieri sera in via Fleming. Ancora incerte le cause dello scontro. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che i protagonisti della vicenda siano tre; un uomo, la moglie dalla quale si starebbe separando dopo mesi di liti burrascose e la madre di quest'ultima che avrebbe avuto la peggio e sarebbe stata trasportata all'ospedale di Nocera Inferiore dopo essere stata colpita ripetutamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, allertati dalla signora, e i sanitari del 118. Sgomento tra i residenti richiamati dall'andirivieni di ambulanze.