Domenica 23 Giugno 2019

Angri - Divelti nel pomeriggio i new new jersey utilizzati da Rete Ferroviaria, per chiudere il passaggio a livello di Corso Vittorio Emanuele a giugno dell'anno scorso. Ignoti hanno aperto un varco tra i blocchi in cemento, che avrebbe potuto creare problemi di sicurezza. Le delimitazioni sono state fatte subito ripristinare dal Comune.