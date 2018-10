Documenti tra i rifiuti, sanzionati tre cittadini sulla Statale 18

Martedì 16 Ottobre 2018, 21:56

ANGRI - Sversamento illegale di rifiuti, tre multe in via Nazionale; è l'esito dei controlli effettuati ieri mattina dalle guardie ambientali. Come ogni lunedì il tratto che collega Angri a Scafati è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. Rinvenuti cartoni, indumenti, indifferenziato e plastica nonostante il calendario prevedesse solo il conferimento dell'organico.Scovando tra i sacchetti i volontari sono riusciti a risalire all'indentità degli incivili, tutti multati. Il potenziamento delle attività è stato deciso dall'assessore all'ambiente Maria Immacolata D'Aniello, dopo una fase di sensibilizzazione. Statale 18, via Satriano, via Baden Powell, via Monte Taccaro, via Ponte Aiello, via Papa Giovanni XXIII le aree sensibili che gli operatori dovranno monitorare ogni settimana senza trascurare il parcheggio delle ex Mcm dove è stata predisposta l'isola ecologica.