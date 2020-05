LEGGI ANCHE

Un ventilatore polmonare per il reparto Covid dell'ospedale «Mauro Scarlato» di Scafati. A donarlo, infermiera di Angri, ora in pensione, per anni impegnata al pronto soccorso del nosocomio di Nocera Inferiore. Per l'acquisto del dispositivo, destinato al personale sanitario, la donna ha deciso di devolvere parte della sua liquidazione.