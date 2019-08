Sabato 17 Agosto 2019, 13:19

Doppio colpo nella notte di ferragosto in via Nazionale ad Angri. Nel mirino dei malfattori è finita l'agenzia di scommesse Eurobet. Ignoti si sono introdotti all'interno dei locali, dopo aver messo fuori uso l'impianto di videosorveglianza e il sistema di allarme, e hanno portato via attrezzature e l'incasso pari a 4mila euro. L'episodio è stato denunciato dal titolare alle forze dell'ordine. Situazione analoga in una vicina attività commerciale alla quale sono stati sottratti abbigliamento e merce di vario tipo, per un valore ancora da quantificare.