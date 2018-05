Lunedì 21 Maggio 2018, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 16:42

ANGRI - Dopo il divieto di utilizzare i cellulari a scuola, il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Don Enrico Smaldone è tornato a far parlare di sé. Stop a bermuda, shorts, canotte, top scollati, hot pants, gonne troppo succinte e abbigliamenti da spiaggia. Un vademecum da rispettare durante la frequenza ai corsi, gli esami e i colloqui scuola-famiglia; è questo in sintesi quanto contenuto in una nuova circolare del preside Raffele Palomba, pubblicata nei giorni scorsi sul sito istituzionale della scuola con la quale docenti, personale scolastico, genitori e studenti che frequentano la scuola primaria e secondaria sono stati invitati a rispettare le regole per un abbigliamento decoroso, in vista dell'arrivo della stagione calda.