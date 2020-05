Ad Angri la fase 2 dell'emergenza Covid è cominciata all'insegna dello sversamento illecito di rifiuti. Fenomeno, che con la pausa degli ultimi due mesi aveva subito una battuta d'arresto. Segnalazioni di conferimenti selvaggi sono diventate sempre più insistenti negli ultimi giorni da parte di cittadini, che hanno documentato discariche nel parcheggio dell'ex scalo merci a Corso Vittorio Emanuele, ripulito a luglio. Materassi sono stati invece abbandonati in via Santa Maria a ridosso della zona industriale mentre plastica e ingombranti sono comparsi nel bene confiscato alla camorra in via Canneto, destinato a ospitare gli uffici del piano di zona.



Col ritorno graduale alla normalità ingombranti hanno fatto capolino anche nella zona pedemontana. Dove accade spesso. che vetro e metalli siano conferiti dagli incivili insieme a plastica e carta e non all'interno dei raccoglitori loro destinati.