Domenica 20 Maggio 2018, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 12:27

ANGRI - Lastre di vetroresina sono state incendiate da ignoti ieri pomeriggio nei pressi del nuovo svincolo della 268, al confine tra Angri e Scafati. Necessario l'intervento di un autobotte della protezione civile comunale, per domare le fiamme. Si tratta del secondo caso dopo quello, che si è registrato una settimana fa a fondo Caiazzo, a ridosso dello stadio Novi. La situazione resta critica anche lungo la Statale 18 trasformata in discarica di rifiuti, con sversamenti selvaggi e fuori orario, che vanificano il lavoro degli operatori dell'Angri Eco Servizi. Episodi che continuano a verificarsi nonostante i rallentamenti delle attività di smaltimento allo Stir di Battipaglia in tutti i comuni dell'Agro Nocerino. Insieme a occupazioni indiscriminate di suolo pubblico e marciapiedi utilizzati nel secondo tratto della Statale come epositori di auto, a discapito dei pedoni.Ancora da sciogliere, infine, il nodo dell'area antistante all'industria conserviera Feger dove la scorsa estate dovevano essere predisposti spazi per la sosta gratuiti. Ma non appena è stata pubblicata l'ordinanza della polizia locale, con l'indicazione del divieto di sosta, sul muro di cinta della fabbrica sono comparsi cartelli con scritto «proprietà privata». E il giorno dopo il provvedimento non è stato eseguito, per la presenza delle auto del personale, che hanno intralciato il lavoro degli addetti alla segnaletica.