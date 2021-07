Angri: fiamme nell'ex scuola, cantiere ko tra degrado e rifiuti

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato questo pomeriggio l'ex primo circolo didattico, in via Cervinia. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei caschi rossi - allertati dai residenti - per domare le fiamme ed evitare danni alle abitazioni attigue.



L'area dove dovrebbero essere costruiti un parcheggio interrato e attrezzature è stata cantierizzata a maggio del 2019 da parte del gruppo Rti-Gallo, che ha ottenuto in concessione per venti anni la gestione della sosta a pagamento. Ma da allora i lavori da non sono mai decollati. Mentre il cantiere si è trasformato in ricettacolo di erbacce e rifiuti.