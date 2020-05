LEGGI ANCHE

Filmati da alcuni residenti mentre sversano rifiuti nel piazzale, in via Generale Gennaro Niglio, ad Angri . Episodi all'ordine del giorno, che in questo caso hanno spinto gli abitanti del quartiere pedemontano a immortale la scena con un cellulare e a denunciare.Il video al vaglio degli agenti della polizia locale, per sanzionare gli autori del gesto, è stato rilanciato dal sindacocon un appello ai cittadini: «Quando vedo queste scene mi chiedo sempre la stessa cosa: il tempo che si perde a fare una cosa giusta, quasi sempre è uguale al tempo che si perde a farla sbagliata, perché continuate a disprezzare la nostra città? Siate, qualsiasi contributo utile, resterà nel pieno anonimato».