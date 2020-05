LEGGI ANCHE

Ad Angri la fine del lockdown è stata anticipata dall'abbandono di bottiglie in vetro e di rifiuti, in piazza Doria. Un episodio, che ha diviso l'opinione pubblica; alcuni hanno condannato il gesto, altri hanno puntato il dito contro il sindaco Cosimo Ferraioli, reo secondo i cittadini di non garantire la pulizia e la manutenzione della piazza principale della città, ad emergenza finita.L'abbandono dei materiali è avvenuto presumibilmente sabato sera e domenica gli operatori ecologici non lavorano. Così solo stamane sono state ripulite l'agorà e le sedute in marmo, separati i rifiuti e accantonate tutte le bottiglie in vetro. Gesti di inciviltà che continuano a ripetersi, nonostante la presenza di cestini e raccoglitori per vetro e metalli a ridosso della piazza.